Tragedia durante l'adorazione in acqua della Dea Kali, folla travolta dalla piena del fiume

In diverse zone dell'India almeno venti persone sono annegate durante le celebrazioni di Dussehra, l'ultimo dei sei giorni di festività in onore della Dea Durga - nota anche come Kali. Undici vittime sono state contate nel Bengala Occidentale, 5 in Rajasthan, 2 in Karnataka, e 3 in Uttar Pradesh. L'incidente più grave è avvenuto nel Bengala Occidentale, quando, nel momento in cui le statue che rappresentano la dea venivano immerse nel fiume è arrivata la piena, conseguenza delle forti piogge nello stato del Sikkim. La festa Durga Puja è una delle ricorrenze più sentite dell'Induismo, ed è dedicata alla dea della forza e dell'energia positiva che sconfigge il male. Nell'occasione statue che raffigurano gli dei vengono immerse nei fiumi, nei laghi, mentre la sera si celebra la vittoria sul male bruciando fantocci che impersonano i demoni sconfitti.