Tragedia prima del matrimonio, l'autobus degli invitati alle nozze precipita in un burrone

Erano in viaggio per partecipare a una festa di matrimonio, quando l'autobus su cui viaggiavano, lungo una strada scoscesa di montagna, non è riuscito a chiudere una curva particolarmente stretta. Il mezzo pesante è precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso della strada. Il grave incidente con un bilancio di 25 morti e 20 feriti è avvenuto nel distretto di Pauri, nello Stato di Uttarakhand, nel nord dell'India. A bordo del bus, finito nel burrone, viaggiavano circa 50 persone. Le operazioni di salvataggio sono in corso. Il premier indiano, Narendra Modi, ha assicurato la massima assistenza ai feriti e alle famiglie delle vittime. “In questa tragica ora il mio pensiero va alle famiglie in lutto. Spero che coloro che sono rimasti feriti si riprendano al più presto”, ha scritto Modi.