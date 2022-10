Turchia. Il deputato prende a martellate lo smartphone contro la nuova legge sull'informazione

Un parlamentare di opposizione ha spaccato con un martello il suo smartphone durante il dibattito sulla controversa proposta di legge sulla disinformazione presentata il 4 ottobre dalla maggioranza formata dal partito di Erdoğan, l'AKP e dal Partito del movimento nazionalista (MHP).

Burak Erbay, membro del Partito Popolare Repubblicano (CHP), il principale partito di opposizione, ha tirato fuori un martello dalla borsa e ha iniziato a distruggere il cellulare mentre si rivolgeva ai colleghi dell'Assemblea protestando contro la legge: “Vi è rimasta solo una libertà, lo smartphone che avete in tasca e che contiene Instagram, Facebook, YouTube con cui potete comunicare. […] Se la legge ('sulla disinformazione', ndr) passa in Parlamento, potete rompere i vostri telefoni e buttarli via così […] Non dovrete più usarli. Ma nel giugno 2023 (quando si terranno le elezioni in Turchia, ndr), i miei giovani fratelli e sorelle daranno una lezione al governo. Grazie e saluti".

La Commissione di Venezia, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa che vigila sui diritti e gli standard di democrazia, ha dichiarato che la proposta di legge turca sulla disinformazione è una minaccia per la libertà di parola e di critica. La Commissione ha invitato il il Parlamento turco a respingerla anche perché potrebbe rappresentare un ulteriore strumento di censura nelle mani del governo in vista delle elezioni del prossimo anno.

La Commissione sottolinea in particolare che le pene detentive e le altre sanzioni previste nella legge sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi e potrebbero portare a "restrizioni arbitrarie della libertà di espressione".

Il governo del presidente Erdoğan sostiene che la legge affronta il problema della disinformazione e delle ‘fake news’ sulla stampa e sui social media. L'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo al potere che, insieme ai suoi alleati, ha la maggioranza in parlamento potrebbe far passare il provvedimento già questa settimana. I deputati dell'AKP hanno definito la protesta di Erbay "oltraggiosa".

Al centro del dibattito sul progetto di legge che si sta svolgendo nell'aula della Grande Assemblea Nazionale turca c'è il controverso articolo 29 in cui si afferma che chi diffonde false informazioni sulla sicurezza della Turchia per creare paura e turbare l'ordine pubblico rischia da uno a tre anni di carcere.

L'articolo 29 del disegno di legge, come riporta il sito della Bbc Turchia, è il seguente:

"Chiunque diffonda pubblicamente informazioni non veritiere sulla sicurezza interna ed esterna del Paese, sull'ordine pubblico e sulla salute pubblica al solo scopo di creare ansia, paura o panico tra il pubblico, in modo da turbare la pace pubblica, sarà condannato alla reclusione da uno a tre anni".

L'articolo, se approvato, aggiungerà al Codice penale turco il reato di "diffusione pubblica di informazioni fuorvianti".