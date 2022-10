Le macerie di Nikopol, il centro che si trova davanti alla centrale di Zaporizhzhia

Case distrutte dai missili e città spettrali: la guerra in Ucraina continua a provocare macerie e morti e il governo di Kyiv chiede - a chi ha lasciato il paese per fuggire dalle bombe - di non tornare a casa, almeno fino a quando non arriverà la primavera. Distrutta anche Nikopol, la città che si trova davanti alla centrale di Zaporizhzhia, contesa tra russi e ucraini. Da lì il racconto della nostra inviata Emma Farnè