Ucraina, Severino: "Crimini guerra? Possibile perseguirli con prove e testimoni"

L’ex ministra della Giustizia, Paola Severino, ritiene che procedere contro presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle truppe russe in Ucraina sarà possibile se le prove vengono raccolte con attenzione. Parlando a LaPresse a margine della sua lezione agli studenti della New York University, la ex Guardasigilli del governo di Mario Monti spiega che il fatto che al procuratore della Corte penale internazionale sia stato chiesto di raccogliere prove per questi presunti reati è un segnale dell’esistenza di elementi che possono indicare la presenza di crimini di guerra.

L'accademica ha ricordato il caso di Erich Priebke, l’ex ufficiale nazista condannato all’ergastolo in Italia negli anni ’90 per fatti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, un caso che ha dimostrato come i crimini di guerra e contro l’umanità non si prescrivano.