È morto il bambino salvato dopo sei ore sotto le macerie

È morto in ospedale per le ferite riportate il bambino di undici anni salvato dopo aver trascorso sei ore sotto le macerie di una casa distrutta dai bombardamenti russi che hanno colpito ieri notte Mykolaiv. A raccontare quanto accaduto in quelle ore era stato il governatore Vitaliy Kim, che ha pubblicato le foto del bombardamento.

Il sindaco della città Oleksandr Senkevych su Telegram, ha scritto che "un edificio residenziale di cinque piani è stato colpito. Due dei suoi piani superiori sono stati completamente distrutti e il resto è coperto di macerie".

Il sindaco ha poi aggiunto che i soccorritori hanno estratto i corpi di due residenti morti. Si tratta di un uomo di 31 e una donna di 80 anni.