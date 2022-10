Ultima pazza idea di Elon Musk, mette in vendita il profumo "Capelli bruciati" per comprare Twitter

Non ci sono limiti per il patron di Tesla, che con il suo genio è in grado di trasformare un'idea in soldi. L'ultima trovata è un profuno dal nome particolare: "Burnt hair", ovvero "capelli bruciati", definito la più buona fragranza sulla Terra. La proposta in realtà suona come una richiesta di aiuto: “Grazie per aver acquistato il mio profumo, così posso comprare Twitter”. L'imprenditore dovrebbe raggiungere un accordo per l'acquisto del social network per 44 miliardi di dollari entro la fine del mese, ed evitare così le beghe legali. Musk aveva avanzato un'offerta di acquisto, accettata da Twitter, alla fine di aprile, per poi fare marcia indietro. La piattaforma ha presentato un ricorso e Musk la scorsa settimana ha assicurato che la transazione si farà.