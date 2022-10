Raro video della capsula di salvataggio di un elicottero colpito da un missile

Un raro video in cui si vede la capsula di salvataggio di un elicottero russo Ka-52. La pattuglia composta da tre elicotteri sta volando a bassa quota sulla campagna ucraina quando uno dei tre viene colpito da un missile. Oltre al fumo dell'esplosione si vede molto bene la cupola del paracadute della cellula di sopravvivenza del pilota dell'elicottero. Uno dei due elicotteri ancora in volo, un'altro Ka-52, si mette in copertura, sparando contromisure antimissile, mentre l'altro, probabilmente un Mi-8, scende per recuperare l'equipaggio del velivolo abbattuto.

Le riprese, inedite, sono state effettuate da un drone all'inizio di ottobre ed è forse la prima volta che si vede l'operatività della cellula di sopravvivenza.