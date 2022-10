Una catena umana per il salvataggio estremo di una donna travolta dall'acqua

Il drammatico video mostra il soccorso estremo delle autorità della Florida mentre salvano una donna travolta dalle acque del Little Econlockhatchee, esondato in seguito al passaggio dell'uragano Ian. Cinque agenti hanno formato una catena umana e attraverso una corda sono riusciti a raggiungere la sventurata. Il salvataggio si è rivelato particolarmente rischioso perché in alcuni punti l'acqua era profonda almeno 3 metri.