Una giornata lunga e indimenticabile: il video racconto di Giorgia Meloni

“Si comincia. Con molta emozione ma anche con la consapevolezza delle difficili sfide che ci attendono. Ora tocca a noi: siamo pronti”, recita il tweet di Giorgia Meloni dopo la giornata emozionante a Palazzo Chigi. Un passaggio di consegne, quello andato in scena nella Sala dei Galeoni, tra picchetti d'onore e il lungo faccia a faccia con Mario Draghi di un'ora e venti minuti - per fare il punto sui molti dossier sul tavolo tra guerra in Ucraina, emergenza energetica e Pnrr. Poi il primo Consiglio dei ministri e in serata l'incontro con il Presidente francese Macron. Per Meloni, vestita con tailleur nero, camicia bianca e scarpe basse (cambiate però con delle decolleté a tacco basso al momento del rito della campanella) è stata l'ennesima indimenticabile giornata vissuta a distanza di appena 24 ore da quella al Quirinale in occasione del giuramento.