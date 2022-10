Unterberger: “Non ci fidiamo di Fratelli d'Italia, ci dicevano andate in Austria”

“Rispettiamo il voto dei cittadini italiani. Ovvio che Meloni abbia incarico di Governo. Non possiamo dire altro che siamo preoccupati. Noi abbiamo un passato non armonico con Fdi, hanno difficoltà ad accettare le diversità e le autonomie. Anche per il fatto che siamo europeisti. Ci saranno delle frizioni. Non votiamo la fiducia, decidiamo se astenerci o votare contro. Vogliamo vedere i fatti, dopo decenni di parole dure da parte loro. Ora hanno toni morbidi ma vediamo i fatti”, ha dichiarato Juliane Unterberger Capogruppo del gruppo Per le autonomie (SVP, Campobase, Sud chiama Nord) uscendo dal Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella a Roma.