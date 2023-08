Gli uragani come non li avete mai visti: dissezione di una nascita​

​I meteorologi hanno suddiviso la formazione di un ciclone tropicale in quattro tappe, nelle quali una delle caratteristiche principali è la forza del vento: nella fase embrionale si parla di "perturbazioni tropicali" e i venti viaggiano sotto i 40 km/h; quando invece superano i 62 km/h, la tempesta passa dallo stato definito "depressione tropicale" a quello in cui è chiamata "tempesta tropicale". È in quel momento che la tempesta viene battezzata attraverso una lista di nomi fornita dalla World Meteorological Organization. La lista è sempre la stessa e ogni 6 anni si ricomincia dal primo nome, ma dall'elenco vengono ritirati quelli che hanno lasciato un ricordo tragico, come Katrina, Maria e Dorian solo per citarne alcuni.



Quando poi la velocità dei venti supera i 119km/h la tempesta tropicale diventa ufficialmente uragano (o ciclone o tifone). Parliamo di formazioni enormi, larghe anche centinaia di chilometri e alte decine di chilometri. Solo l’occhio del ciclone ha mediamente un diametro compreso fra i 30 e i 65 km.