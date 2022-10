Urla e fischi al premier spagnolo in ritardo alla parata: il Re costretto ad aspettare in auto

Il Re è costretto ad attende in auto l'arrivo del premier spagnolo. Tutto è pronto ma Pedro Sánchez è in ritardo. La parata militare, nel giorno della Festa Nazionale, si trasforma in urla e fischi. Come se non bastasse la polemica contro il premier si aggiunge anche al gruppo televisivo statale RTVE, che avrebbe attutito la reazione del pubblico presente. I giornalisti avrebbe parlato di “qualche fischio”. Resta di fatto che il comportamento del premier non è piaciuto. Mentre le autorità di ogni ordine politico sono arrivate mezz'ora prima della parata militare, il leader socialista è apparso all'ultimo. L'attesa per Filippo VI di Spagna, e consorte, in auto è stata obbligata.