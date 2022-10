Valanga in Nepal travolge il campo base. Alpinisti in fuga: il video impressionante

È successo ancora, la valanga sul Manaslu ha travolto parte del campo base. Il video - attribuito a Tashi Lakpa Sherpa, manager dell’agenzia nepalese 14 Peaks Expedition, mostra gli alpinisti in fuga mentre la slavina scende fino a investire e distruggere una trentina di tende. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli alpinisti, a differenza della valanga della scorsa settimana che ha causato la morte di uno sherpa.