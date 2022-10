Venezia, tutti in Piazza San Marco tra eclissi di Sole e acqua alta

È terminato lo spettacolo dell'eclissi parziale di Sole: la Luna ha infine rotto l'allineamento, comunque non perfetto, con la Terra e la nostra stella, e ha proiettato la sua ombra sul nostro pianeta oscurando in parte il disco solare. L'appuntamento la prossima eclissi parziale di Sole ci sarà soltanto fra quattro anni. Dall'Italia il fenomeno è stato ben visibile, con una percentuale di oscuramento leggermente maggiore per le regioni del Nord-Est, come Veneto e Friuli-Venezia Giulia, rispetto a quelle di Sud-Ovest, soprattutto Sicilia e Sardegna, dove l'eclissi si è conclusa con alcuni minuti di ritardo rispetto alle altre zone. Ecco le immagini catturate a Venezia.