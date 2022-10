Video: anche i soldati filorussi celebrano gli atti di eroismo dei loro commilitoni

Nel corso di un'azione, un veicolo da combattimento di fanteria è colpito e danneggiato dall'artiglieria ucraina tanto da non potersi più muovere, l'equipaggio è sopravvissuto e chiede l'evacuazione dal campo di battaglia. Un ufficiale del 1° battaglione della 4a brigata della Repubblica di Luhansk, nome di battaglia "Denchik", inverte la marcia del suo carro e torna a prendere i soldati in difficoltà. Subito dopo aver imbarcato i soldati in difficoltà, un missile Javelin colpisce l'impianto di scarico del mezzo facendo saltare una parte del mezzo blindato ma non basta a fermare la sua corsa.