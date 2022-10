Cinque giorni di festeggiamenti per Halloween nello Shibuya Scramble Crossing a Tokyo

È un po' come Times Square a New York per capodanno: la piazza incrocio di Shibuya di Tokyo è diventata famosa in tutto il mondo per i festeggiamenti in occasione di Halloween che quest'anno durano addirittura 5 giorni, da venerdì 28 ottobre fino a martedì 1 novembre. Non c'è un organizzatore per l'evento; è un incontro non regolamentato di amanti di Halloween popolato da una serie di costumi di ogni tipo, dall'inquietante all'esilarante, più vicino al nostro carnevale che al modo in cui si festeggia Halloween nella tradizione anglo-americana. La parola d'ordine è divertirsi.

Quest'anno le autorità, anche in seguito alla strage avvenuta a Seul solo due giorni fa, hanno cercato di evitare problemi con un grosso dispiegamento di forze dell'ordine e mettendo regole ferree sull'alcol, il cui consumo in pubblico sarà vietato a Shibuya e nelle aree di Dogenzaka e Center Gai.