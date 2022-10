Elicottero russo colpito da un missile continua a volare avvolto dalle fiamme: video

Un missile ucraino ha abbattuto un elicottero Mi-8 Hip russo vicino a Spirne mentre volava verso l'area di Bilohorivka, in territorio controllato da Kiev. I droni controllano l'operatività del velivolo ancor prima del decollo, riprendono il momento in cui il missile impatta l'elicottero e lo seguono nel suo volo disperato, ormai avvolto dalle fiamme. Il Mi-8 sembra volare quasi per inerzia mentre l'incendio a bordo lo consuma fino a schiantarsi quasi un minuto dopo.