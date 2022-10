Video: dentro e fuori in 3 minuti, la rapina in centro a New York

I sospetti hanno rotto una vetrina frontale con una mazza e hanno fatto irruzione nella gioielleria al 430 di Park Avenue poco dopo le 3 del mattino di sabato (ora di New York). Le telecamere del negozio hanno ripreso tre individui a volto coperto entrare nel negozio, rompere teche ed orologi di grande valore e fuggire via in meno di 3 minuti. La fuga è proseguita all'esterno su una berlina di color argento. In inglese questo tipo di colpo si definisce smash-and-grab, letteralmente "spacca e afferra".