Nel video gli attivisti di Just Stop Oil ancora in azione a Londra: colpito anche l'MI5

Gli attivisti per il clima hanno spruzzato di vernice arancione le facciate di quattro noti edifici di Londra. L'azione di questa mattina ha interessato il Ministero dell'Interno, la sede dei servizi segreti dell'MI5, un edificio del gruppo mediatico News Corp di proprietà del miliardario Rupert Murdoch e la sede della Banca d'Inghilterra. Sei attivisti del gruppo Just Stop Oil, che hanno scelto ancora il colore arancione, sono stati arrestati in mattinata, il loro intento è per porre fine alla produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord. Gli attivisti hanno affermato che gli obiettivi dei loro recenti attacchi colorati sono stati scelti perché "rappresentano i pilastri che sostengono il potere dell'industria dei combustibili fossili: governo, sicurezza, finanza e media".