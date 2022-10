John Malkovich interviene con un video a favore di Julian Assange

In un video diffuso ieri sui social, l'attore statunitense John Malkovich, ha voluto pronunciare alcune parole a favore di Julian Assange. Nel video infatti si rivolge al governo inglese e lo esorta a cambiare decisione in merito all'estradizione del giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione divulgativa WikiLeaks sul cui sito vennero pubblicato documenti statunitensi secretati riguardanti crimini di guerra. Un’azione che, dopo aver trascorso sette anni in un’ambasciata a Londra, potrebbe costargli una condanna a 175 anni di carcere. La ministra dell’Interno del Regno Unito, Priti Patel, ha autorizzato l’estradizione di Julian Assange negli Usa per affrontare accuse relative alla Legge sullo spionaggio.

La libertà di Julian Assage, che invece è considerato da molta parte dell'opinione pubblica un paladino della libera informazione, è richiesta da molte organizzazioni che si occupano di informazione e di diritti umani compresa Amnesty International.