Il figlio sedicenne di Kadyrov "dona" 3 prigionieri ucraini al padre - video

Il video è stato pubblicato dal canale youtube kadyrov_95 celebrativo delle imprese del leader ceceno. Nel video, molto condiviso sui canali social ucraini, si vede Akhmat, il figlio sedicenne di Ramzan Kadyrov, circondato da militari, consegnare al padre 3 prigionieri di guerra presi sul fronte ucraino, in una scena in cui è difficile capire dove inizia la propaganda e finisce la realtà.

Sui social molti utenti ucraini rimarcano come i prigionieri vengano “donati”, “offerti” al padre senza alcuna forma di rispetto, in una scena che ha un sapore di medioevo.

Molti fanno notare come possa essere tutta una messa in scena essendo i prigionieri incappucciati. Anche in questo caso il video sarebbe comunque una testimonianza della mentalità del leader ceceno.

Il leader ceceno e alleato di Vladimir Putin Ramzan Kadyrov aveva dichiarato il 4 ottobre scorso che i suoi tre figli minorenni erano diretti a combattere in Ucraina.

"La minore età - afferma il leader ceceno - non dovrebbe interferire con l'addestramento dei difensori della nostra madrepatria. Akhmat, Eli e Adam hanno rispettivamente 16, 15 e 14 anni. Ma il loro addestramento militare è iniziato molto tempo fa, quasi in tenera età. E non sto scherzando. È arrivato il momento di mettersi in mostra in una vera battaglia e io non posso che accogliere con favore il loro desiderio. Presto andranno in prima linea e si troveranno nei tratti più difficili della linea di contatto".