Video, Genova: nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a 2 km da Davagna

Nuova scossa di terremoto avvertita intorno alle 23:41 in tutto il Genovesato. Secondo i dati riportati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'epicentro è a due chilometri ad Ovest del comune di Davagna a 8 km di profondità in provincia di Genova. La magnitudo riportata è 3.5. Sono state numerose numerose le telefonate di cittadini al Numero unico di emergenza per avere delucidazioni sulla scossa sismica. Al momento - riferiscono i vigili del fuoco su Twitter - nessuna richiesta di intervento è giunta alla sala operativa. Resta un po' di preoccupazione per la ripetizione dell'evento.