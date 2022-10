Sale a 60 il numero delle vittime del ponte crollato in India

Finora almeno 60 persone sono morte nel crollo del ponte nello stato indiano del Gujarat, nell'area di Morbi. Il ponte storico di 230 metri fu costruito durante il dominio britannico nel 19° secolo. Era stato chiuso per lavori di ristrutturazione per sei mesi ed è stato riaperto al pubblico la scorsa settimana. I funzionari hanno affermato che le vittime sono per lo più persone del posto che stavano visitando il ponte per scopi ricreativi. Morbi è uno dei più grandi distretti di produzione di ceramica al mondo e conta oltre 80 % della produzione ceramica indiana.