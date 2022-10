Video notturno di una postazione contraerea che cerca di abbattere un drone in arrivo

Non è facile per i sistemi antiaerei convenzionali abbattere piccoli e agili velivoli come i droni iraniani Shahed-136 che attaccano le città ucraine. L'operatore non riesce ad anticipare le evoluzioni del drone e centrarlo. La Germania ha fornito questo mese a Kiev il sistema Iris-T che utilizza missili aria-aria, ma Anton Gerashchenko, Consigliere del Ministro degli Affari interni dell'Ucraina, ha pubblicato su Twitter un video in cui mostra un sistema C-RAM di fabbricazione USA chiedendo che vengano forniti alle forze ucraine. Il Counter Rocket, Artillery, and Mortar, abbreviato C-RAM o Counter-RAM, è un insieme di sistemi automatizzati utilizzati per rilevare e distruggere l'artiglieria, i razzi e i colpi di mortaio in arrivo in aria prima che colpiscano i loro bersagli a terra, o semplicemente fornire anticipatamente avvertimento, ma per ora Washington risponde che non ci saranno "nuovi sistemi di difesa anti-aerea" per l'Ucraina.