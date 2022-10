Nuovo murale di TvBoy: Jasmine di Aladdin si taglia i capelli per Masha Amini

‘Unite against oppression!’ è la scritta che compare accanto al murale in cui Jasmine si taglia con una forbice la lunga treccia di capelli. L'opera è dell'artista TvBoy che poi ha pubblicato il video su tutti i suoi social taggando la geolocalizzazione in una piazza di Barcellona.

L'opera è chiaramente ispirata al movimento nato in solidarietà con la protesta delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza arrestata dalla “polizia morale” e deceduta il 16 settembre scorso, dopo tre giorni di coma, in cui era caduta dopo il fermo delle forze dell'ordine che l'avevano accusata di “cattivo Hijab”: una ciocca di capelli le fuoriusciva dal velo. Da allora movimenti di protesta sono scoppiati in tutto l'Iran e solidarietà è arrivata da molte parti del mondo.