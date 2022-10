Video per i 100 anni di BBC news, 100 secondi di cosa è andato storto

“Durante i 100 anni di trasmissioni della BBC, non tutto è andato come previsto in onda. Dai un'occhiata ad alcune clip divertenti e momenti insoliti di BBC News.” Questa è la didascalia che si legge sotto al video di 100 secondi pubblicato sul sito della storica emittente britannica per festeggiare i 100 anni dalla sua creazione. In questo video alcune delle gaffe ed i blooper che sono andati in onda negli spazi di BBC News, conditi dal proverbiale humor inglese. Il video in Inghilterra ha presto scalato le posizioni nelle classifiche dei più visti diventando subito virale.