Le immagini della rissa davanti alla discoteca. Il manager: "Quando Baby Gang si ubriaca è un casino

"Zaccaria (Baby Gang, ndr) quando si ubriaca è un casino. Zaccaria non deve bere proprio, infatti lui lo sa e non beve. Però quando vuole bere è un casino e non puoi dirgli di no". A parlare è Chakib Mounir, detto Malippa,24enne di Lecco, manager di Baby Gang e Simba La Rue, finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano che vede i due trapper e altre 9 persone accusate a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.

Quando la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso il gruppo ha gambizzato due senegalesi "rivali" all'esterno di una discoteca in via di Tocqueville, i carabinieri stavano già monitorando le loro attività per un'altra vicenda violenta e avevano installato una microspia sull'auto di Malippa. E’ quest'ultimo, tra le persone più importanti e fidate del gruppo, a parlare subito dopo l'aggressione con una ragazza e un altro autore, il 21ennealbanese Andrea Rusta detto "Asap". Rusta risulta abbia colpito una delle vittime usando il gesso del proprio braccio già infortunato. "Quando arriva che gli sale è un puttanaio, ha fatto minchiate. Poi non dico che questa cosa qua non la faccia anche quando non è ubriaco, la fa anche, però almeno quando non è ubriaco la fa con la testa".