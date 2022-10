Operaio edile muore a Portici mentre è al lavoro in un appartamento

Un uomo di 59 anni è morto a Portici (Napoli) mentre svolgeva lavori di edilizia in un'abitazione privata.

L'uomo è caduto da un'altezza di circa tre piani ed è morto sul colpo. Sul posto, in via Addolorata, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione Portici e della sezione operativa di Torre del Greco. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.