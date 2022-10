La mitragliatrice cecoslovacca, fucili da caccia, lampeggianti blu: l'arsenale del pusher

In Sicilia i Carabinieri hanno scoperto un piccolo arsenale con munizioni ed hashish nel popoloso rione di Librino, a Catania. Arrestato per detenzione illegale di armi un 35enne. Il locale dietro una porta di ferro chiusa con catena e lucchetto, dove si trovavano i terminali della rete fognaria: una mitragliatrice cecoslovacca, diversi fucili da caccia, lampeggianti blu.

E poi, una pistola Glock modificata, 352 munizioni di vario calibro, e circa 6 chili di hashish suddiviso in panetti.

Sequestrati anche un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi.

Tutto il materiale sarà sottoposto ad esami di laboratorio per tentare di risalire a chi ne avesse avuto la disponibilità e se le armi siano già state utilizzate per commettere delitti.