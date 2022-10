Tanti auguri ad Jury Chechi che oggi compie gli anni ed è in forma eccezionale

Oggi è il compleanno di Jury Chechi che compie 53 anni. È un mito dello sport italiano. 26 medaglie d’oro tra cui quella olimpica a Atlanta nel 1996, 4 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo compresa quella che vince ad Atene nel 2004 a 34 anni che lo fa entrare nella storia, dopo essersi ritirato per due anni dal 1997 al 1999 e dopo aver subito una rottura del tendine del bicipite sinistro che gli da problemi fino al 2003. In quella finale c’è anche un giallo: la medaglia d'oro è assegnata al greco Dimosthenis Tampakos, il che suscita polemiche: il punteggio migliore rispetto al secondo classificato, il bulgaro Jovčev, gli viene assegnato in seguito al gioco degli scarti dei punteggi, qualcuno pensa che il fatto di giocare in casa lo abbia agevolato. Jury Chechi non ha mai nascosto che avrebbe assegnato il primo posto all'atleta bulgaro.