Vincenzo De Luca dà del “troglodita” al neo eletto Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

“Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione, sono commosso per le due scelte fatte: Ignazio 'Benito' La Russa e quell'altro”, dice ironico il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi all'elezione dei presidenti di Camera e Senato, dal convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri. Di La Russa dice: “Ora è la seconda carica dello Stato: mi auguro che vada vestito un po' meglio, senza la camicia e la panza di fuori, per motivi estetici”. Le elezioni di La Russa e Fontana sono state, continua, “non scelte di innovazione politica ma di politica politicante”. E sulla Lega: pensa a “come massacrare il Sud nell'illusione che da solo il Centro-Nord possa avere sviluppo, ma senza il Centro Sud non conterà nulla”.

Giorgia Meloni? “Donna intelligente, sa fare politica. Ma la mia lettura dell'operazione è che è un esempio di politica politicante, di politica alla Scilipoti. Nella notte prima si sono comprati qualche voto dall'opposizione (Il riferimento è ai 17 voti extra centrodestra, ndr)”. Berlusconi? “È ancora in viaggio di nozze. Se ci sarà un governo di spessore 'chapeau', ma non sia fatto di scelte come Ignazio Maria Benito o quell'altro troglodita”.