Violenta esplosione in aereoporto in Crimea: per i russi è un aereo contro un deposito di munizioni

Esplosioni hanno scosso oggi l'aeroporto Belbek di Sebastopoli, in Crimea. Lo riporta il sito Kyi Independent. Secondo il governatore di Sebastopoli insediato dai russi, Mikhail Razvozhaev, "si è verificata una situazione di emergenza all'aeroporto di Belbek", quando "un aereo è andato fuori pista in fase di atterraggio e c'è stata un'esplosione di munizioni". "Il pilota è riuscito a mettersi in salvo. L'incendio è stato rapidamente estinto, l'aeroporto non è stato danneggiato", ha scritto su Telegram.

La Russia ha annesso la Crimea sottraendola all'Ucraina nel 2014. Ad agosto alcune esplosioni si verificarono nella base militare russa di Saky in Crimea e l'Ucraina successivamente riconobbe che aveva colpito la base con un attacco aereo.