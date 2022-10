Nel video la studentessa sconvolta: "Da quanto non veniva fatta una revisione?"

A poche decine di metri dall'edificio crollato si trova una delle mense universitarie di Cagliari. Alcuni studenti che ne uscivano al momento del cedimento, dopo le 21.30, hanno riferito di aver sentito un rumore anomalo che ha attirato la loro attenzione. Quando si sono avvicinati, hanno visto l'aula magna crollata sotto una nuvola di polvere.

Se il locale fosse stato affollato dagli studenti, sarebbe stata una tragedia. La fine delle lezioni, come spiegato dal rettore Francesco Mola era prevista alle 19. Nelle vicinanze si trova anche la biblioteca della facoltà di Studi umanistici che, invece, resta aperta fino a tarda sera, tranne il sabato.

L'associazione studentesca “Reset Unica” ha organizzato per oggi alle 10.30 un presidio di protesta davanti al rettorato in via Universita' per rivendicare "il diritto allo studio senza il rischio di morire schiacciati dalle macerie mentre facciamo lezione"