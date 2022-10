"War - La guerra desiderata", film profetico con Edoardo Leo e Miriam Leone

Scritto tre anni fa, il film "War - La guerra desiderata" di Gianni Zanasi, interpretato da Edoardo Leo e Miriam Leone, è stato presentato oggi alla Festa del cinema di Roma. Una commedia che racconta l'avvicinarsi di una folle guerra europea.

A Roma, le vite dell'allevatore di vongole interpretato da Edoardo Leo, della psicologa Miriam Leone, di suo fratello aviatore, del pacato barista Giuseppe Battiston, di Stefano Fresi e Carlotta Natoli scivolano a poco a poco nella paranoia bellica. A causa di una rissa tra ragazzi sfociata in violenza, l'Italia è in guerra con la Spagna. Un tragico incidente diplomatico quindi scatena l'impensabile: una guerra nel cuore dell'Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare. Gianni Zanasi scrive e dirige una commedia romantica sullo sfondo di un mondo distopico che ha elementi e tracce fin troppo vicine alla nostra realtà quotidiana, dove le fisionomie più familiari cominciano a risultare inquietanti e gli umori collettivi minacciosi e instabili.

Laura Squillaci ha intervistato regista e protagonisti.