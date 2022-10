William e Kate Middleton barman per un giorno: all'assaggio vince il Principe

Non c'è dubbio la sfida è stata vinta da William, mentre Kate Middleton vince il premio simpatia. La coppia reale, in viaggio a Belfast, in Irlanda del Nord, ha ritrovato il sorriso nonostante un piccolo incidente avvenuto durante la visita. Una signora nordirlandese ha inveito contro di lei dicendole di non essere “nel suo paese”. Più tardi la gara di cocktail ha restituito serenità ai coniugi reali. Lei si è divertita mentre il marito ha mostrato le sue qualità da perfetto barista. In un bar del centro, i due si sono sfidati preparando una potente bevanda a base di gin, tè alla frutta, sherry, un liquore di prugne giapponese, perle di sciroppo al gusto lime, frutto della passione e amido di tapioca.