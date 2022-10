Ibrahimovic conquista Tik Tok con un video tutto da guardare

Che non pecchi di falsa modestia è noto in tutto il mondo.

E l'arrivo su Tik Tok conferma l'autocompiacimento che Zlatan Ibrahimovich ha sempre avuto e non ha mai temuto di dimostrare.

Il calciatore svedese dal sangue jugoslavo, con il primo video pubblicato sulla piattaforma, celebra il culto di se stesso in una serie di immagini che lo ritraggono godersi una piscina a bordo di un panfilo in mezzo al mare e i suoi allenamenti quotidiani.

In uno, in particolare, sembra voler ripetere la famosa scena di American Gigolò in cui Richard Gere appeso a testa in giù allenava dorsali e addominali.

Zlatan, di suo, aggiunge una schiena tatuata e una musica rap coi bassi “sparati”. Meno classe, ma più sfrontatezza: è pur sempre Zlatan.

E tra una ripresa e l'altra, ecco che sfuma la propria immagine con quella di un leone, a significare che Ibra continua a essere, come il re della savana, anche lui una fiera indomabile.