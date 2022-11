"Adesso siamo in una nuova casa", giro di prostituzione si sposta in un'altra zona. L'inchiesta Tgr

Il “centro appuntamenti” per prostitute risponde al telefono in una chiamata registrata dal cronista della Tgr: “no la zona non è pericolosa, ci siamo spostati”.

Il giallo dei tre omicidi nel giro di una manciata di ore, due a poca distanza dal terzo nello stesso quartiere Prati di Roma. Intorno alle 11 del mattino a dare il primo allarme è il portiere di uno stabile in via Riboty. Sulle scale del condominio è riversa in mezzo ad una pozza di sangue una donna. Una volta sul posto la polizia entra nell'appartamento numero otto e ne trova a terra senza vita un'altra. Le due vittime sono cinesi. Lavorano come prostitute proprio in quell'appartamento.

Poco dopo la scoperta del duplice omicidio, in via Durazzo, a 800 metri di distanza, viene ritrovato anche il corpo di una terza donna, colombiana, anche lei legata al giro della prostituzione. Tutte sono state uccise con un'arma da taglio. La squadra mobile è al lavoro. Dopo i rilievi della scientifica si stanno ascoltando i testimoni e chi conosceva le vittime.