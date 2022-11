"Non sappiamo neanche usare le mitragliatrici e ci sbattono al fronte", la protesta dei mobilitati

Un video diffuso sui social ucraini mostra centinaia di nuove reclute per l'esercito di Putin in un campo di addestramento in Russia “presumibilmente nel villaggio di Yelan, a Tomsk”, assembrati al gelo, con uno dei soldati che protesta: "Non abbiamo neanche mai usato le mitragliatrici e ci sbattono al fronte in prima linea", i mobilitati russi - secondo quanto sostenuto nel messaggio sui social ucraini - secondo quanto dice un soldato, sarebbero stati ingannati: "Gli ufficiali ci hanno mentito dicendoci che dovevamo andare nelle retrovie, si è scoperto che eravamo un'unità di fucilieri d'assalto". "Ci venderanno lì, in Ucraina”.

Isw (Usa): “Una nuova mobilitazione segreta”

"La nuova mobilitazione segreta peggiorerà significativamente la qualità complessiva delle truppe russe inviate al fronte in Ucraina". Lo ha affermato in una nota l' Istituto per lo studio della guerra (ISW). Secondo gli esperti del think tank americano, "è probabile che la prosecuzione delle misure di mobilitazione segreta, in tandem con la coscrizione autunnale, creino un onere significativo per il già sovraccaricato apparato russo di formazione delle forze armate".

La prossima ondata di mobilitazione, secondo l'Isw, "porterà probabilmente a una qualità dell'addestramento ancora inferiore sia per i nuovi mobilitati che per gli stessi coscritti regolari".