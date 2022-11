Due caccia da guerra F-16 scortano la nazionale di calcio polacca in viaggio per il Qatar

Due aerei da combattimento F-16 si sono alzati in volo per affiancare l'aereo della squadra di calcio polacca in viaggio verso il Qatar. I jet sono partiti dalla città di Lodz e hanno seguito il boeing fino al confine polacco. Un omaggio ai beniamini di casa, in vista della Coppa del Mondo 2022, e un modo per dare risalto allo slogan della Federcalcio polacca. Uno dei piloti, infatti, ha esposto il cartello con l'hashtag “#laczynaspilka” che significa “Siamo uniti dal calcio”.