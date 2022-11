7 orche affondano uno yacht a vela: con la forza delle mascelle bucano lo scafo

Sono stati momenti terribili per l'equipaggio di uno yacht a vela accerchiato da un gruppo di sette orche al Largo del Portogallo, a circa 14 miglia a ovest del porto di Viana do Castelo. Tutto si consuma in circa 45 minuti, perché dopo un colpo ben assestato lo scafo si buca e inizia a imbarcare acqua. Tutti i malcapitati capiscono che non c'è tempo da perdere, lanciano l'allarme, e terrorizzati si rifugiano nella parte più alta dello yacht, a prua, considerando che la poppa è completamente inabissata. Fortunatamente un'imbarcazione svedese li salva. Le immagini mostrano soltanto alcuni momenti della terribile vicenda: le orche che girarono intorno, lo scafo allagato e lo yatch quasi completamente affondato. I quattro racconteranno di aver udito un forte rumore nella parte posteriore, di aver avvertito il tremolio della barca, fino alla rottura dello scafo causata dalla forza delle mascelle dell'orca.