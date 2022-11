A Kherson è infine crollato il ponte Antonovsky

Venerdì mattina sono apparsi diversi video riguardanti il ponte Antonovsky di Kherson, che è stato bombardato per mesi dalle forze di Kiev grazie ai lanciarazzi Himars forniti dagli Stati Uniti. Nel primo, in questo montaggio, si vedono militari russi percorrere, verso ovest, un ponte di barche adiacente a quello di cemento. Il secondo mostra da vicino le carreggiate del ponte interrotte. Le munizioni di precisione Gmlrs per gli Himars, quelle cioè di cui dispongono le forze armate ucraine, fanno piccoli crateri, un taglio così netto sembra causato da un diverso tipo di artiglieria o di esplosivo. Nel terzo, il reporter filorusso Alexander Sasha Kots dice che il ponte "è stato con tutta probabilità durante il ritiro dalla sponda occidentale a quella orientale del Dnipro".

Il giornalista ucraino Konstantin Ryzhenko, citato dall'agenzia Unian, afferma che “a giudicare dalla natura del danno, è stato fatto saltare in aria dai russi”.

Meduza, testata indipendente lettone in lingua russa, ha scritto nella tarda mattinata di venerdì che “le truppe russe hanno lasciato la riva destra del Dnepr. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito in tarda mattinata che il trasferimento delle truppe russe sulla riva sinistra del Dnepr è stato completato alle 5:00 ora di Mosca.”

(video da Telegram @breakingmash, @smotri_media e @sashakots - sottotitoli da Twitter @wartranslated)