A Kherson iniziate le evacuazioni delle persone anziane, ma c'è chi vuole restare - Video

Tra intensi bombardamenti russi, le temperature sempre più rigide e le interruzioni di elettricità, acqua e riscaldamento, il governo ucraino ha deciso l'evacuazione di alcune persone anziane da Kherson, città liberata dai russi lo scorso 11 novembre e finita quasi subito sotto tiro dell'artiglieria di Mosca. Il fotografo, regista e corrispondente di guerra Mstyslav Chernov ha seguito per Associated Press una squadra formata da militari e volontari mentre consegna aiuti a chi non vuole partire e aiuta chi invece decide di lasciare la città.