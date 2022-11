A Nuova Delhi inquinamento alle stelle: chiudono le scuole

l governo di Delhi annuncia la chiusura delle scuole da domani fino a data da destinarsi a causa dell'altissimo inquinamento. Oggi nella capitale indiana, per il quarto giorno consecutivo, la qualità dell'aria resta nella categoria "pericolosa per la salute", con un Aqi il valore delle particelle inquinanti, e dannose per la salute, attestato in media sui 431, venticinque volte il valore considerato accettabile dall'Oms, mentre una cappa di nebbia e di fumo rende difficile respirare e fa bruciare gli occhi.