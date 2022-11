Il 3-1 della Francia porta la firma del calciatore transalpino più atteso: Kylian Mbappé. bellissima la costruzione del gol: Dembelé punta ancora una volta dalla destra, crossa per Mbappé che fa come Giroud: colpo di testa, palo gol. Ora Les Blues possono giocare in scioltezza, forti del doppio vantaggio.