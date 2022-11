Accoglie il paziente fantasma: il video ripreso dalle telecamere dell'ospedale spaventa l'Argentina

Dall'altra parte non c'è nessuno, eppure la guardia di sicurezza, a presidio dell'ospedale, “accoglie” il paziente invisibile. Il filmato girato dalle telecamere a circuito chiuso immortalano l'uomo mentre registra e parla con il “paziente fantasma”. Sono le tre del mattino al Finochietto Sanatorium, a Buenos Aires, quando le porte scorrevoli si aprono. Non c'è nessuno eppure la guardia si alza dalla sedia, prende il taccuino, rimuove il divisore e si avvicina al fantasma. Dopo uno scambio, va a prendere la sedia a rotelle e la offre all'entità invisibile che la rifiuta. Secondo alcuni utenti il fantasma sarebbe un paziente morto nello stesso ospedale il giorno prima mentre per altri si tratterebbe chiaramente di uno scherzo tra colleghi. Difficile da spiegare, almeno al momento.