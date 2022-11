Addio Frida, è morto il cane da salvataggio eroe del terremoto in Messico del 2017

Frida, la labrador amatissima in Messico per la sua opera di soccorso durante il disastroso terremoto del 2017, è morta ieri all’età di 13 anni. Lo ha annunciato in un comunicato la Marina messicana, corpo di cui il cane da salvataggio faceva parte. Frida era andata in pensione nel 2019 dopo una lunga carriera in cui le è stato attribuito il merito di aver trovato almeno 41 corpi e una decina di persone vive.

Oltre al suo lavoro durante il sisma del settembre 2017, Frida ha messo il suo fiuto al servizio di altre missioni di soccorso. Era a Haiti in occasione del terremoto del 2010, in Ecuador nel 2016, e nel sud del Messico per un altro sisma nel 2017, ha lavorato anche per salvare vite umane dopo una frana in Guatemala nel 2015 e dopo un'esplosione di gas a Città del Messico nel 2013.

Con i suoi occhiali e le sue scarpe di neoprene personalizzate, Frida è diventata un personaggio popolare sui social media. Simbolo di speranza dopo il terremoto di Puebla che il 19 settembre 2017 causò più di 300 morti, la sua immagine è poi apparsa ovunque sui murales lungo le strade di Città del Messico.

Nel 2019 è andata in pensione durante la Giornata internazionale dei soccorritori, il 24 giugno. In suo onore si è tenuta una cerimonia speciale durante la quale il suo equipaggiamento tattico è stato scambiato con un giocattolo.

Frida ha trascorso i suoi ultimi anni nel sottogruppo di controllo canino della Marina, dove ha condotto una pensione serena, secondo la Marina.