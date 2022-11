Aereo in fiamme sulla pista, il denso fumo avvolge la carlinga, 2 morti dopo l'impatto con un camion

L'airbus A320 stava in fase di decollo procedendo a velocità elevata, quando si è scontrato con un'autobotte dei vigli del fuoco, uccidendo due pompieri.

Poi è scoppiato l'incendio, fortunatamente non ci sarebbero vittime tra i passeggeri e l'equipaggio, tutti evacuati.

Il grave incidente all'aereoporto internationale di Lima, in Peru. Presidente Chavez: "profondo rammarico per i morti".

La compagnia aerea Latam ha confermato che "nessun passeggero o membro dell'equipaggio ha perso la vita", senza però indicare quante persone fossero a bordo.

Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'impatto, avvenuto alle 21.25 (ora italiana).