L'agente scarica inutilmente il caricatore contro il Suv: la manovra per la fuga è perfetta

Rilasciato dalla polizia di Chicago, il video è decisamente più ammaliante della storia. La quotidianità cittadina è stata interrotta dall'inseguimento di un suv, segnalato come “sospetto” in un'indagine riguardante una sparatoria ai danni di un agente fuori servizio a Irving Park (Colpito in faccia nel mese di settembre, ndr). Tutto si consuma in un incrocio stradale, al semaforo. Il suv, coi vetri fortemente oscurati, attente il verde quando le auto della polizia si avvicinano tentando il blocco. La strategia però non funziona, c'è spazio per una manovra estrema. Così il conducente si infila tra due auto della polizia, facendosi spazio, e se ne va. Inutili gli spari del poliziotto che scarica il caricatore della pistola. Tra l'altro, il dipartimento della polizia di Chicago proibisce agli agenti di sparare contro le auto in movimento “a meno che tale forza non sia l'ultima risorsa per proteggersi da una minaccia imminente”. Il suv è stato ritrovato, ma del ricercato non c'è traccia.