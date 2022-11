Il vulcano Shiveluc sull'orlo di un’eruzione esplosiva fa tremare la Kamchatka

In Kamchatka ci sono ben 29 vulcani attivi e fanno parte della cosiddetta "Cintura di fuoco", l’anello di terra particolarmente soggetto a eruzioni e terremoti che circonda l'Oceano Pacifico.

La maggior parte dei vulcani della penisola è circondata da foreste e tundre scarsamente popolate e quindi non rappresenta un rischio per la popolazione locale, ma le grandi eruzioni possono essere una minaccia per il traffico aereo a causa dei pennacchi di cenere e materiale piroclastico proiettato in cielo ad altezze elevate.

Sei vulcani nel nord-est della Russia stanno attualmente mostrando segni di irrequietezza. Tra questi il vulcano attivo più alto dell'Eurasia, il Klyuchevskaya Sopka, che ha iniziato a eruttare giovedì scorso.

Lo Shiveluch è uno dei vulcani più grandi della Kamchatka. Ha fatto registrare almeno 60 eruzioni negli ultimi 10.000 anni. Il vulcano è diviso in due: Il Vecchio Shiveluch, che raggiunge i 3.283 metri, e il Giovane Shiveluch, un cratere più piccolo di 2.800 metri che sporge dal suo fianco.

Il giovane Shiveluch si trova all'interno di un'antica caldera, un grande bacino simile a un cratere che si è probabilmente formato quando la parte più vecchia ha subito un'eruzione catastrofica più o meno 10.000 anni fa.

È questa parte che è diventata estremamente attiva, ha riferito domenica il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT), avvertendo che la cupola di lava del vulcano continua a crescere e che è stata osservata una più forte "attività di fumarole".

L'eruzione potrebbe rappresentare un rischio per i voli internazionali ed è stata contrassegnata con un livello di minaccia "arancione", il che significa che l'eruzione è molto probabile se non imminente.

Alexei Ozerov, direttore dell'Istituto di vulcanologia e sismologia della sezione dell'Estremo Oriente dell'Accademia delle Scienze russa, ha detto che la cupola del vulcano è diventata molto calda: "La cupola brilla di notte da quasi tutti i lati. Valanghe roventi con una temperatura di 1.000 gradi Celsius rotolano giù per i pendii".

Questo accade tipicamente prima di una potente "eruzione parossistica", che può avvenire in qualsiasi momento. "Quando si verifica la fase parossistica dell'eruzione, i flussi piroclastici (una miscela di gas caldo, cenere e roccia) scenderanno dalle pendici di Shiveluch ad alta velocità”.